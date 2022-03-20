/687025/أحمد-موسى-رئيس-الوزراء-سيعلن-خلال-ساعات-أخبار-سارة-للمواطنين-بتكليف-من-الرئيس

قال الأعلامى احمد موسى، أن دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يعقد الآن سلسة من الأجتماعات مع جميع الوزراء والجهات المعنية بناءا على توجيهات الرئيس السيسى.

دوت الخليج

رئيس الوزراء سوف يعلن أخبار سارة خلال ساعات

وأكد الأعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة اكسترا نيوز، على أن رئيس الوزراء سوف يعلن خلال ساعات عدة قرارات مهمة لصالح المواطن بعد التكليفات التى وجها الرئيس السيسى للحكومة المصرية فى اجتماعه اليوم.

وتابع ان القرارت الذى سوف يعلن عنها دولة رئيس الوزراء خلال ساعات سوف تتضمن أخبار سارة للمواطن المصرى بناءًا على توجيهات الرئيس السيسى فى اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الأجتماعى.

أهتمام الرئيس السيسى باحتياجات المواطن المصري

وأكد على أن الرئيس السيسى ينحاز دائما للمواطن ويلبى كافة احتياجاته، مضيفا أن الرئيس السيسى يضع احتياجات المواطن المصرى على رأس أولوياته وأولويات الدولة المصرية.

واشاد بالإحراءات التى كان أتخذها الرئيس السيسى فى فترة كورونا لحماية المواطن، مضيفا أنه لو لم يتم تنفيذ مشروعات قومية عديدة وعملاقة فى مصر فى ٢٠١٤ لتضاعف سعر تكلفتها أكثر من مرة الآن. كما إشار إلى إن منافذ القوات المسلحة والشرطة توفر السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى ٦٠٪.

أجتماع الرئيس السيسى اليوم الأحد

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى كان قد عقد اجتماعا اليوم الأحد مع دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وكان قد وجه الرئيس السيسى فى هذا الأجتماع الطارئ الحكومة المصرية بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.