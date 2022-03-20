/687022/أحمد-موسى-لو-لم-نقم-بالمشروعات-القومية-في-2014-كنا-هنضرب التكلفة-في-3-الآن

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي من اجل مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية التي يم رعليها العالم، منوها أنه لو لم يتم تنفيذ المشروعات القومية في 2014 لتضاعف سعر تكلفتها أكثر من مرة الآن.. حيث طن الحديد وصل إلى 22 الف جنيه والاسمنت 1700 جنيه”.

أحمد موسى: لو لم نقم بالمشروعات القومية في 2014 كنا هنضرب التكلفة في 3 وتابع خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:” ماذا لو لم تقم مصر بالمشروعات من مشروعات سكنية ومصانع”. الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن وأكمل الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن، ويقوم بتلبية احتياجاته فورا، من خلال المبادرات التي تقوم بها الدولة من مشاريع ودعم نقدي وصحي. واستطرد أحمد موسى إلى أن منافذ القوات المسلحة والشرطة توفر السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60% ، اضافة الى العربيات المتنقلة التي تجوب المحافظات بالسلع والشوادر.

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