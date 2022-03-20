/687016/باحث-اقتصادي حزمة-من-الإجراءات-الحكومية-الفترة-القادمة-لمواجهة-التداعيات-الاقتصادية-العالمية

علق محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع عددم من الوزارء واعضاء الحكومة، منوها انه يتوقع ان يكون هناك حزمة من الإجراءات الحكومية، من أجل المواجهة الازمة الحالية.

دوت الخليج

باحث اقتصادي: حزمة من الإجراءات الحكومية الفترة القادمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، منوها ان الحكومة تعمل على مد شبكة الحماية للعديد من المواطنين المستحقين، ومنهم العمالة غير المنتظمة على سبيل المثال.

تخفيف آثار التداعيات العالمية على المواطن المصري

وأضاف محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم باعضاء الحكومة وما تم اتخاذه من قرارات جاء بهدف تخفيف آثار التداعيات العالمية على المواطن المصري.

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اطلع على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، ويوجه الحكومة بالاعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري".

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هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزي مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام.