ريال مدريد ضد برشلونة.. أوباميانج وديمبيلى يقودان هجوم البارسا فى الكلاسيكو

كشف تشافى هيرنانديز، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن تشكيل مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدى ريال مدريد، المقرر لها العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2021 – 2022. ويقود النجم الجابونى بيير إيمريك أوباميانج هجوم برشلونة فى مباراة الليلة بجانب الفرنسي عثمان ديمبيلى وفيران توريس. ويبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تير شتيجن. الدفاع: ألبا ، أراوخو ، إريك جارسيا ، بيكيه. الوسط: بيدرى ، بوسكيتس ، فرينكى دى يونج. الهجوم: أوباميانج ، فيران توريس ، عثمان ديمبيلى. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية الوصيف برصيد 56 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 51 نقطة وله مباراة مؤجلة. وتعد مواجهة الليلة الثالثة بين الفريقين خلال الموسم الحالي 2021 – 2022، وحقق ريال مدريد الفوز فيهم بنتيجة 2 – 1 في مباراة الدور الأول بالليجا و3 – 2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. ويعتبر لقاء اليوم رقم 249 فى تاريخ مواجهات الفريقين فى مختلف المسابقات، حقق ريال مدريد الفوز فى 100 مباراة، مقابل 96 لبرشلونة و52 مباراة حسمها التعادل.

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