460 ألف طالب بالصف الأول الثانوي شاركوا بتدريب استخدام التابلت فى الامتحان

أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام اليوم، تدريب على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية في اليوم الأول، حيث حضر 463131 طالب على مستوى الجمهورية من إجمالي 643546 طالب المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت 72%.

جدير بالذكر أن الوزارة إتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وقد أتاحت منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، كما أتاحت تطبيق خاص بالتابلت يُمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

وأوضحت الوزارة أنه قد سبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات منذ فترة، وجاري الإنتهاء من تدريبهم، فضلاً عن عقد عدة ورش عمل مع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة البنية الأساسية التكنولوجية، وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.

وأشارت إلى أن التدريب مستمر يومي 21 و 22 مارس الجاري، في مادتي الفيزياء والتاريخ على الترتيب، وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.