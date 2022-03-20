مصر للطيران تعرض ”مشروعات التطوير” فى ”إكسبو دبي 2020”

تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، فعاليتين حول نشاط شركتي مصرللطيران للشحن الجوي ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، يومي 26 و27 مارس الحالي بهدف إلقاء الضوء على أنشطة وإمكانات الشركتين ومشروعات التطوير بهما من منطلق استراتيجية مصر للطيران لجذب مزيد من العملاء الجدد وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون في مجالات وأنشطة الشركة المختلفة.
يأتى ذلك استمراراً لسلسلة الفعاليات التى تنظمها وزارة الطيران المدني خلال معرض «إكسبو دبي 2020»، التى تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار بقطاع الطيران فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وتزامناً مع مرور 90 عاماً على إنشاء مصر للطيران.
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