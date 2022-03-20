حالة الطقس الآن.. أمطار متوسطة تشهدها سماء القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة الآن في سماء القاهرة، وعلى شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري و القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس الآن

حالة الطقس غدا الاثنين.. انخفاض شديد في درجات الحرارة حالة الطقس في 72 ساعة.. أجواء باردة تزيد شدتها منتصف الأسبوع في آخر يوم بفصل الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية تكون خفيفة الي متوسطة تصل الي القاهرة وشمال الصعيد ليلاً، وتكون خفيفة الشدة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من الثلاثاء 22 مارس 2022 يحدث انخفاض جديد في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح من (1 :2) درجة مئوية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من (2:4) درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة والوجه البحري العظمي 20 درجة والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية والسواحل الشمالية العظمي 18درجة والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة خلال طقس الغد في جنوب سيناء العظمي 25 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدا الأحد في شمال الصعيد العظمي 23 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد العظمي 30درجة والصغرى 13 درجة.