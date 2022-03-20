الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصى للنساء والتوليد التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد بصعيد مصر.





وأشارت الهيئة، إلى أن وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصى، تشمل تقديم خدمات تشخيص وعلاج حالات أورام النساء مثل أورام "الثدى، عنق الرحم، الرحم، المبيض"، إضافة إلى إجراء جميع عمليات استئصال أورام الثدى الجراحية والتكميلية، وجميع عمليات استئصال أورام الرحم الأخرى.

وأضافت، أنه يتم الكشف بوحدة أورام النساء عن طريق جهاز الكشف عن أورام الثدى الإشعاعى "الماموجرام" لكشف وتشخيص أوارم الثدى، وذلك تحت إشراف نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين لجرحات الأورام بالمستشفى.

وتابعت، أن الوحدة تضم من الأطباء الاستشاريين المتميزين ،ولفتت إلى أنه يمكن حجز موعد للكشف بعيادة أورام النساء، أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة مسجل عليها منتفعات التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، عبر الاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.