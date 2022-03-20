التعليم: 98.2% نسبة نجاح تدريب أولى ثانوى على الامتحانات الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - حضر التدريب 463131 طالبا على مستوى الجمهورية من إجمالى 643546 المستهدفين بالصف الأول الثانوى بنسبة حضور بلغت 72%.

وأعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن أمله فى زيادة نسبة حضور أكبر فى اليومين المقبلين لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التدريبات.

وأوضح أن تدريبات اليوم الأول تمت بنسبة نجاح 98.2٪؜ وتم رصد المشاكل القليلة فى بعض الأماكن وتحديد أسبابها وعلاجها فى الحال ولعله، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التدريبات هو أن يألف الطلاب التعامل مع المنصة الإلكترونية وأن تقف الوزارة على جميع المشكلات من أجل حلها بشكل نهائى، لافتا إلى أن التدريب مستمر يومى 21 و22 مارس فى مادتى الفيزياء والتاريخ على الترتيب.

وأهابت الوزارة بالطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.

جدير بالذكر أن الوزارة أتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم بالمدارس الثانوية الحكومية والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وأتاحت الوزارة أيضا منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.

وأتاحت الوزارة تطبيق خاص بالتابلت يمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكترونى بشكل احترافى

وسبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائى تطوير تكنولوجى بالمدارس الثانوية والادارات التعليمية والمديريات منذ فترة وجارى الانتهاء من تدريبهم، وعقدت عدة ورش عمل مع مسئولى التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة للبنية الاساسية التكنولوجية، وكذلك قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بتدقيق بيانات الطلاب.