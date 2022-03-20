إنقاذ حياة طفل بعد استخراج عملة معدنية من المرىء فى الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح قسم مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، فى استخراج عملة معدنية من مرىء طفل بعد تسببها فى انسداد كامل بالمرىء، مما أدى إلى عدم قدرته على الطعام والشراب.





وأوضحت الهيئة، أنه تم إدخال الطفل البالغ من العُمر 6 سنوات إلى طوارئ المستشفى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وكان يعانى من ألم وصعوبة شديدة فى البلع، وبعد عمل الأشعة تبين وجود انسداد كامل بالمرىء نتيجة انحشار قطعة معدنية، وتم عمل منظار للمعدة واستخراج القطعة المعدنية من مرىء الطفل، مما ساعد فى استعادته القدرة على البلع بشكل طبيعى. وأضافت، أنه شارك فى إجراء العملية وإنقاذ حياة الطفل، كلاً من الدكتور أندرو فاروق فخرى، أخصائى ورئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بمستشفى الكرنك الدولى، والدكتور أيمن حسين، أخصائى التخدير، وبمعاونة أخصائيى وفنيى التمريض بالمستشفى، وتحت إشراف الدكتور خلف الله أحمد عمر، مدير المستشفى. ولفتت إلى أنه تم إجراء العملية للطفل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والذى يضمن علاج أبناء المحافظة بعدالة وكرامة وجودة عالمية.

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