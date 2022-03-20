كفاح تربية أبناء زوجها.. «الحاجة شادية» الأم المثالية البديلة فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - قالت شادية سيد بخيت عبدالله، الفائزة بلقب الأم المثالية البديلة بمحافظة أسيوط، إنها تزوجت من زوجها وكان لديه 5 أبناء من زوجته السابقة، فقامت بتربيتهم ومعاملتهم معاملة الأم لطفلها دون التفرقة حتى حصلوا على شهادات عليا.





وأضافت الأم المثالية لـ "دوت الخليج" أنها سبق لها الزواج ولم يكن لديها أطفال من زوجها ثم تزوجت من رجل آخر كان لديه 5 من الأبناء فرضيت أن تقوم بتربيتهم فلم يكون لديها أبناء برغم أنها تعمل مدرسة، وبعد زوجها أكرمها الله بـ 3 أبناء من بينهم تؤوم فقامت بتربية الأبناء الـ 8 دون التفرقة بينهم وبين أبناء الأب حتى حصلوا على كليات عليا وتوفى زوجها فى عام 2018. وتابعت: "أنها حاليا تقوم بمرافقة والديها الكبار بسكنهم نظرًا لكبر سنهم ولا يستطيعون الحركة وخصوصًا بعد خروجها على المعاش كوكيل مدرسة، وأنها كانت لاتعلم بفوزها بالأم المثالية بعد قيام اننها بالتقديم لها وكانت لا تتوقع فوزها"، معبرة عن سعادتها باللقب، مقدمة رسالة للفتيات بضرورة معاملة أزواجهم وأبناءهم معاملة حسنة.

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