عاجل- حالة الطقس: انخفاض فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم، لكن تظل هناك موجة من انخفاض فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

وذكرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 14 درجة مئوية والصغرى وصلت لـ 8 درجات، مع وجود هواء جاف تمامًا ونسب الرطوبة كانت منخفضة فكان الاحساس بالبرودة شديد جدًا.

وذكرت أنه بدءًا من اليوم حدث انخفاض فى درجات الحرارة وهو مستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وأشارت إلى أن الانخفاض خلال هذا الأسبوع أقل حدة من الأسبوع الماضى، وأقل درجة حرارة عظمى ستجل على القاهرة 16 درجة مئوية والصغرى 9 درجات خلال الأسبوع الجارى، ولكن الهواء مازال جاف بشكل كبير وهو ما يزيد بالإحساس ببرودة الطقس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيانها الصادر، عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 21 حتى السبت 26 مارس 2022، وستشهد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، دافىء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من الثلاثاء 22 مارس، سيشهد الطقس انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة غبقيم تتراوح من درجة ودرجتان مئويتان وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من درجتين وأربع درجات مئوية.