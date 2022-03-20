«مفضتش أتجوز.. واتظلمت في الوسط الفني».. تصريحات هشام المليجي في «كلام الناس»

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حل الفنان هشام المليجي ضيق على برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر، وذلك بعد لقائه الاول بعد اختفاء عن الساحة الفنية لمدة كبيرة.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات هشام المليجي خلال برنامج كلام الناس

تحدث هشام المليجي خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»، عن سبب غيابه فنيا، وأزمات واجهته منذ أن كان طفلا، فضلا عن سبب عدم زواجه حتى الآن ورده على تصريحات الفنانة رانيا شاهين بشأن دخوله في حالة إكتئاب، ونرصد أبرز التصريحات خلال السطور التالية.

تصريحات هشام المليجي في كلام الناس

- من زمان وانا متعود على إنه أحيانا يبقى فيه شغل وأوقات مفيش لأن الدور بيدور على صاحبه

- كنت في فرقة الموسيقى ولعبت على كذا آلة وكان من ضمنهم الكمانجة بس كرهت المدرس بتاعها فكرهتها.

- أول مارجعت مصر وكنت يسقط كتير، ولو مكنش حصلي كدة مكنتش هوصل للي وصلت فيه دلوقتي

- أنا محظوظ لاني بدأت مع عمر الشريف وعمرو دياب وشيرين رضا.

- اتظلمت في اسم المليجي لان ده مش اسمي أن مليجي بس، والناس أما تقول المليجي بيفتكروني إبن الفنان محمود المليجي

- راضي بمشواري وحاسس إني مش ناقصني حاجة، واكتشفت إن الجمهور بيحبني جدا

هشام المليجي يشيد برانيا شاهين بعد أزمتهمت الأخيرة

وأشاد هشام المليجي بالفنانة رانيا شاهين بعد أزمتها الأخيرة الذي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في الفترة الماضية، فقال:

- رانيا شاهين بميت راجل، ولكن التعبير خانها لأن مكتئب ده كلمة كبيرة، وهو ده اللي ضايقني

- عملت كدة معايا من ست سنين، بس أنا قولتلها بلاش تعملي كدة وتدخلي في حياتي الشخصية بس مسمعتش الكلام

- عارف إنها غالية عندي وأنا غالي عندها وهي لطيفة وشيك وجدعة وكان حسن نيتها متوفر

هشام المليجي يتحدث عن عدم زواجه حتى الآن: ملقتش الوقت المناسب

وتطرق هشام المليجي خلال برنامج كلام الناس بالحديث عن عدم زواجه حتى الآن فصرح بالآتي:

- مكنتش فاضي والله، ولسه بكون نفسي.

- مفيش نصيب دي حاجة بتاعت ربنا، لأن في ناس أتجوزت وفي ناس متجوزتش

- الجواز ده في خطأ شائع أنه حب ولازم نكون حاجة معينة

- الناس اللي مروا في حياتي طلعوا عنيا وده عمل مخزون

- الجواز مهم جدا لازم الواحد يأجله آخر حاجة في حياته

آخر أعمال هشام المليجي

الجدير بالذكر أنه مسلسل قيد عائلي كان آخر أعمال الفنان هشام المليجي، من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، وضم المسلسل العديد من الفنانين من بينهم ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، ودينا فؤاد.