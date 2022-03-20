/687020/تغييرات-في-تشكيل-ريال-مدريد-لمواجهة-برشلونة

أعلن كارلوس أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو الإسباني، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الليجا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه "سنتياجو برنابيو" ووسط جماهيره، بينما يريد برشلونة تحقيق نتيجة إيجابية بعد تجسين النتائج في الفترة الأخيرة.

ويغيب النجم كريم بنزيما للإصابة بعد إصابته في الركبة بقدمة اليسرى.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، داني كارفاخال.

خط الوسط: كاسميرو، مودريتش، توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور.

دكة البدلاء

لونين، دييجو بيناريو، فاييخو، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، مارسيلو، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، ماريانو دياز، كامافينجا.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفريقين انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في القاء الماضي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 20 هدفا

إياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو13 هدفا

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد 13 هدفا

راؤول دي توماس لاعب إسبانيول 13 هدفا

خوانمي لاعب ريال بيتيس 13 هدفا

إنيس أونال لاعب خيتافي 13 هدفا.

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وهددا مرمى مايوركا منذ بداية اللقاء عن طريق هجمات مختلفة من عدة لاعبين، في المقابل حاول لاعبوا ريال مايوركا أن يطبقوا الهجمات المرتدة ولكنهم فشلوا في تطبيقها بالشكل الأمثل.

وأفتتح فينسيوس جونيور الاهداف في الدقيقة 55، ثم عزز كريم بنزيما بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ويقتل بنزيما المباراة بتسجيل الهدف الثاني له والثالث للنادي الملكي في الدقيقة 82.