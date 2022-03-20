"كل عام و انت خضراء يا تونس".. هند صبري تحتفل بـ عيد الاستقلال

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احتفلت النجمة هند صبري بـ عيد استقلال الجمهورية التونسية الشقيقة الذي يوافق اليوم 20 مارس، وتمنت الخير والسلام الدائم لوطنها الأصلي، وشاركها الجمهور من المصريين والتونسيين وباقي الدول العربية هذا الإحتفال من خلال التعليقات.

دوت الخليج ينقل لكم احتفال هند صبري بـ عيد استقلال للجمهورية التونسية

هند صبري تحتفل بـ عيد استقلال الجمهورية التونسية

نشرت النجمة التونسية هند صبري صورها لها في أجواء مشمسة وسعيدة، واحتفلت من خلالها بـ عيد استقلال للجمهورية التونسية الشقيقة، ذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت على الصورة وكتبت: " كل عام و انت خضراء يا تونس .. كل عام و أنت حرّ مستقلّ يا تراب وطني"، وأضافت هاشتاج عيد استقلال الجمهورية التونسية.

احتفال الجمهور بـ عيد عيد استقلال للجمهورية التونسية

علق عدد من الجمهور المتابع للفنانة هند صبري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بالجمل الاحتفالية والتمنيات الطيبة للجمهورية الشقيقة تونس، فهنأت إحداهم هند صبري وقالت لها: "كل عام وانتي رمز تونس و المراة العربيه الباهي ياهندوش"، وقالت أخرى: "كل عام وتونس وأهلها بخير"، كما علقت أخرى وكتبت: "كل عام وتونسنا بالف خير"، كما شارك البعض بالتعليق عن جمالها، وإعرابهم عن مدى محبتها ومتابعتهم الدائمة لها.

هند صبري في لجنة تكيم برنامج الدوم

شاركت هند صبري في الحلقتين الماضيتين من برنامج الدوم، كعضو لجنة تحكيم إلى جانب المخرج يسري نصر الله، المطربة المحبوبة أنغام، وقامت بإعطاء نصائها لكل المشتركي في المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات برنامج الدوم، وكشفت عن رأيها الخاص بكل موهبة وما قدمته، والجدير بالذكر أنها كانت تشاهد مواهب من 3 فئات، فئة التمثيل، فئة الغناء، وفئة التقديم التليفزيوني.

وكانت هند صبري من أكثر الداعمين والمشجعين للمواهب، وكانت تعمل على تحفيزهم والرفع من روحهم المعنوية خلال تعليقها عليهم بعد عرضهم مواهبهم المختلفة، وكان من بينهم موهبة قدمت جزء من الفيل القصير صباح الفل التي قامت ببطولته هند صبري، وبعد أن أنتهت منه، قالت لها هند: "أنتي عملتيه أحسن مني".