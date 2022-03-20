/687018/كأس-الكونفدرالية-تشكيل-بيراميدز-الرسمي-لمواجهة-أهلي-طرابلس

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيلة فريقه لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأهل بيراميدز بشكل رسمي من المجموعة بعد خسارة الصفاقسي من زناكو اليوم، ليتأهل الفريق السماوي قبل لعبه أمام أهلي طرالبس في الجولة الخامسة.

وأراح إيهاب جلال أكثر من لاعب، ليعطي الفرصة للاعبين الذين ابتعدوا عن المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

دكة البدلاء

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - محمد صادق - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمود وادي - وليد الكرتي - محمود صابر

فيما خرج من قائمة المباراة الحارس الشاب يوسف نادر.

موقف الفريقين بالمجموعة

حسم بيراميدز بطاقة التأهل بشكل رسمي اليوم إلى الدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني برصيد 9 نقاط، من أصل أربع مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز من خلالها في ثلاث مباريات، وخسر في مباراة.

جمعت الجولة الأولى بالمجموعة بأهلي طرابلس مع بيراميدز بالقاهرة في المجموعة الأولى بالكونفدرالية، وحقق فيها أصحاب الأرض الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

إصابة رمضان صبحي

ويغب الدولي المصري رمضان صبحي عن مواجهة اليوم بعد تعرضه للإصابة بتجمع دموي بالعظام حول الركبة، والتي جاءت الأثنين الماضي أمام الصفاقسي التونسي بالكونفدرالية.

خضع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية الإثنين الماضي، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.