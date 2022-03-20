/687017/أخفت-وجهه-مي-حملي-تثير-الجدل-بصورتها-مع-شاب-على-يخت

أثارت الإعلامية مي حلمي ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب نشرها صورة مع أحد الأشخاص الذي أخفت وجهه عن متابعيها.

دوت الخليج تنشر صورة مي حلمي مع حبيبها

مي حلمي وخطيبها

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها وجمهورها بنشرها صورة لها مع شخص على سطح أحد اليخوت، ولكنها غطت وجهه.

وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وأخيرًا الجو بقى حلو وفسحني في اليخت».

وفي سياق متصل، كانت المذيعة مي حلمي كشفت خطبتها من رجل أعمال وذلك عقب طلاقها من المطرب محمد رشاد.

مي حلمي ومحمد رشاد

وقالت في تصريحات سابقة لها إن خطيبها الجديد لا يحب الظهور إعلاميًا، وكانت قبل أيام تصدرت التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل بسبب أول لقاء بينها وبين محمد رشاد بعد الطلاق.

حيث انسحبت مي حلمي من لقاء لها مع مراسلة عندما سألتها عن تواجد الفنان محمد رشاد، على نفس الريد كاربت معها، كما انتقدت توجيه الأسئلة لها حول طليقها الفنان محمد رشاد.

وقالت مي حلمي معربة عن انزعاجها: “مش هنقعد نتكلم في الكلام ده، قلت لكم ربنا يوفق الكل، وربنا يخلي الكل ينجحوا، وكل واحد على قد نيته بياخد، إيه يعني معايا على الريد كاربت هيعضني يعني.. بني آدم زي أي بني آدم إيه يعني”.

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