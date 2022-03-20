/687015/شعبة-الدواجن-انخفاض-5-جنيهات-في-سعر-البيض-والدواجن-بـ-48-جنيه-في-المنافذ

تحدث الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عن اشكالية انخفاض أسعار الدواجن، موضحا انه كان هناك انخفاض في البيض، والذي يقدر بنسبة 5 جنيهات، مضيفا:” بيروح للمستهلك بـ 58.. والبيض الابيض يتم بيعه 55”.

دوت الخليج

شعبة الدواجن انخفاض 5 جنيهات في سعر البيض.. والدواجن بـ 48 جنيه في المنافذ

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، منوها ان كان هناك شكاوى اليوم بشأن ارتفاع اسعار الكتاكيت حيث وصلت إلى 15 جنيه، وهذا الارتفاع غير مبرر بالمرة، ويجب ان يكون هناك متابعة والتزام بقررات الرئيس السيسي.

وتابع أن المواطن يشعر بانخفاضات التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال المبادرات التي قامت بها، والمتنابعة، متوقعا حدوث انخفاضات كبيرة في السلع .

الدولة وفرت الدواجن بسعر 48 جنيها في المنافذ

وتابع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن انخفاض البيض جاء بعد الانتاحية الجديدة وزيادتها من خلال القطاعات المختلفة التي أضافت نقطة تعادل وانضباط في السوق المصري.

وأكمل أن الدواجن أسعارها تتراوح ما بين 31 إلى 38 جنيه، مشيرا إلى ان يوجد ضخ كبير من الدواجن من المزارع هذه الفترة، موضحا أن الدولة وفرت الدواجن بسعر 48 جنيها في المنافذ، وهذا الامر مناسب.

متابعة الرئيس السيسي لاوضاع المواطنين

وتابع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية ان الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ويظهر ذلك جليا من خلال النزول الى الشارع المصري والذي اسفرت ترحكاته وقرارته عن اصدار قرارات يشعر بها المواطن