/687014/في-المقابر-أسرة-الراحل-زكي-فطين-عبد-الوهاب-تتلقي-عزاءه

شُيع في الدقائق القليلة الماضية، جثمان الفنان الكبير زكي فطين عبد الوهاب، الذي وافته المنية في ظهر اليوم الأحد عن عمر ناهز 61 عام بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ الذي يهدده منذ عامين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تشييع جثمان الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب

حضر جنازة الراحل زكي فطين عبد الوهاب عدد كبير من الوسم الفني وكان على رأس هؤلاء الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم والفنانة نهال عنبر، والمنتجة ماريان الخوري، والمخرج خالد الحجر، وغيرهم من النجوم وأقارب الفنان.

أسرة زكي فطين عبد تتلقي عزاءه في المقابر

وحرصت الأسرة أثناء تشييع الجثمان بعد صلاة المقرب اليوم على تلقي عزاء الراحل زكي فطين عبد الوهاب من أمام المقابر الذي دفن بها اليوم، ولم يعلن حتى الآن تفاصيل خاصة بالعزاء الكبير للراحل حتى الآن.

معلومات عن الراحل زكي فطين عبد الوهاب

زكي فطين عبد الوهاب، ممثل مصري كبير، ولد في فبراير 1961، في عائلة فنية فهو نجل الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، تزوج من الفنانة سعاد حسني وذلك بعد أن انفصلت عن علي بدر خان الذي عمل معه كمخرج مساعد ثاني في بداية مسيرته، ثم انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب إعتراض والدته على زواجه وفقا لما صرح به زكي في تصريحات تليفزيونية كثيرة.

آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال الفنان مسلسل «كوفيد 25»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، بجانب كلا من يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وإيناس كامل، وراندا البحيري، ومحمد مرزبان، وأميرة العايدي.

ويدور المسلسل حول الدكتور ياسين المصري طبيب جراح كان يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات للفيروسات الخطيرة، يعمل حاليًا كانفلونسر، ويحاول موضحًا لجمهوره عن وجود فيروس منتشر يتلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية، وبعد إنتشار الفيروس يحاول ياسين إيجاد علاج له، وحماية أولاده ليلى وبلال بعد إنفصله عن زوجته نهال؛ بسبب موت ابنه علي، المرتبطة حاليًا من الدكتور سيف.