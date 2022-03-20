عماد النحاس مديراً فنياً للاتحاد السكندري خلفاً لـ حسام حسن

/687012/عماد-النحاس-مديرا-فنيا-للاتحاد-السكندري-خلفا-لـ-حسام-حسن

أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن تعين عماد النحاس مدير فني للفريق الأول بالنادي، خلفاً للتوأم حسام وإبراهيم حسن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن نادي الاتحاد السكندري في وقت سابق عن إقالة حسام حسن والجهاز الفني التابع له، من على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاءت إقالة حسام حسن بعد الخسارة أمام الإسماعيلي، بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز، بنتيجة هدفين مقابل هدف، باستاد برج العرب.

تراجع مستوى ونتائج فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن، جعل مجلس الإدارة يبحث عن تصحيح المسار، وهو بإقالة الجهاز الفني.

تشكيل الجهاز الفني للاتحاد السكندري:

عماد النحاس مديرا فنيا للإتحاد السكندري

ويقود مران الفريق غداً الخامسة مساء

علاء عبد الغني مدرب عام

رامي ربيع مدرب

محمد قطب مدرب

عمرو الأشلم رئيساً للجهاز الطبي

محمد فتحي مدربا للحراس

سمير محجوب مدير إداري

حسني عبد ربه بعد فوز الإسماعيلي على التحاد

تحدث حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، حول فوز الدراويش على الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتحدث حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 1": "الاصرار وروح اللاعيبة هم سبب فوز الإسماعيلي اليوم على الاتحاد".

واضاف: "محمد الشامي من أسباب فوز الإسماعيلي على الاتحاد، عاد بعد الإصابة بشكل مميز وإضافة كبيرة للفريق، مش عايز اتكلم عن سلبيات رغم أنها كتير".

سبب فوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري

وزاد: "الإسماعيلي محتاج الفوز مافيش فارق بين اللاعيبة في الدوري المصري، ولكن الـ11 لاعب الموجودين دلوقتي كانو داخلين المباراة عارفين عايزين ايه ودا اللي ميز الدراويش".

وأختتم قائلاً: "الفوز النهاردة مهم عشان نرجع بقى تاني وإدارة الإسماعيلي لازم تبني عليه، لأنه كان في قرارات أتخذت من مجلس الإدارة بشأن تغيير الجهاز الفني في حالة تحقيق نتيجة سلبية اليوم".