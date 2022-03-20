/687006/أحمد-الفيشاوي-يبدء-تصوير-فيلم-الدعوة-عامة

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء تصوير فيلم الدعوة عامة، الذي يقدم فيه دور البطولة، ويشاركه كل من اسماء أبو اليزيد وعبد الرحمن توتة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

دوت الخليج يرصد إعلان أحمد الفيشاوي عن بدء تصوير فيلم الدعوة عامة عبر الإنستجرام

أحمد الفيشاوي يعلن بدء تصوير فيلم الدعوة عامة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عدد من الصور التي تجمعه بالفنانة اسماء أبو اليازيد ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ توتة، والخرج وائل فرج والمنتج يوسف الطاهر، وأعلن من خلالها بدء التصوير لفيلم الدعوة عامية، حيث قال: "بسم الله الرحمن الرحيم اول يوم تصوير .. فيلم الدعوة عامة.. بطولة احمد فاروق الفيشاوي محمد عبدالرحمن ( توتة ) اسماء ابو اليزيد.. انتاج يوسف الطاهر.. اخراج وائل فرج"، وهذا من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور لفيلم الدعوة عامة

سبق أحمد الفيشاوي ونشر صورة له تجمعه ببعض صناع الفيلم من قبل عبر حسابه على الإنستجرام أيضًا، وعلق عليها قائلًا: "يحيي المصري , دودة , فومانشي في مكتب يوسف الطاهر . بسم الله الرحمن الرحيم فيلم جديد .. مفاجاة"، وقام الجمهور المتابع للفيشاوي عبر الإنستجرام بكتابة بعض الجمل امشهورة من فيلم الحاسة السابعة، الذي قدم الفيشاوي بطولته منذ سنوات، لما ظهر في الصورة من بعض الشخصيات من هذا الفيلم.

توقاعات الجمهور عن فيلم الدعوة عامة

شارك عدد من متابعي أحمد الفيشاوي على موقع الإنستجرام، توقعاتهم بأن الفيلم الجديد سيكون الجزء الثانية من فيلم الحاسة السابعة الذي قدمه عام 2005، وشارك في بطولته إلى جانب الفيشاوي عدد من الفنانين والنجوم من بينهم: إيناس مكي، رانيا الكردي، عمرو القاضي، عبدالرحمن أبو زهرة، يوسف داوود، وكل من أحمد مظهر وكرم هاني اللذين ظهرا معه في الصورة التي شوق بها الجمهور إلى فيلمه الجديد بدون الكشف عن اسمه.

وجات بعض التعليقات بجمل الفيلم المشوهرة مثل: "يلا يا حبايبي يلا يا حلوين اللي عايز يلعب كونجفو يجي كدا" و"فومانشي"، وتوقع البعض أنه الجزء الثاني من الفيلم فقال أحدهم: "الحاسة التامنة!"، وآخر أعرب عن حماسه للجزء الثاني من فيلم الحاسة السابعة وقال: "لو الحاسة السابعه اتنين في انا ف طريقي إلى باب السينما".