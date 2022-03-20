سمير فرج: القوات المسلحة في عهد السيسي تسيطر على كامل حدودها من...

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه مذهولاً بالمستوى الذي وصلت إليه مدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن كل حاجة بالمدينة الساحلية ممتازة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على قدم وساق استعدادًا لمؤتمر المناخ الذي ستستقبله شرم الشيخ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن جامعة الملك سلمان صرح متميز وهي جامعة عظيمة لأبناء سيناء، وبنائها يتماشى مع البناء العظيم لشرم الشيخ، لافتًا إلى أن 90% من العاملين بالجامعة من أبناء سيناء.

وأضاف أنه بعد نهاية حرب الـ 6 أيام (نكسة 1967) احتلت إسرائيل سيناء بالكامل، وأجزاء من سوريا والأردن؛ حيث كانت هذه الأجزاء المحتلة 10 أضعاف مساحة إسرائيل، ومصر استعادت كامل أراضيها عبر 4 معارك.

وأكد أن الضفة الغربية لم تزل تحت سيادة إسرائيل وكذلك الجولان السورية، مشيرًا إلى أن المنطقة (ج) في سيناء لم يكن مسموحًا بدخول قوات عسكرية مصرية فيها.

وشدد على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ عدة شهور، التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي وتم الاتفاق على أن القوات المصرية ستغطي جميع الحدود من رفح إلى طابا، وتم عودة أرض مصر للجيش المصري وسيطرته على كامل ترابها، مؤكدًا أن القوات المسلحة استعادت كل شبر من أراضيها ولم تفرط في حبة رمل واحدة.