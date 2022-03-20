عاجل- الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتخفيف الملابس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إيمان شاكر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة ما زالت منخفضة وستستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، رغم بدء فصل الربيع فعليا خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا لدرجات الحرارة.

وتابعت أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار على مدارالأسبوع، ويشهد يومى الثلاثاء والأربعاء اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مطالبة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لأن الطقس متقلب خلال هذه الفترة.

وحذرت من تخفيف الملابس الآن قائلة: "يُفضل أن نتتظر عدم تخفيف الملابس حتى بعد عيد شم النسيم".