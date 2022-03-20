وزير الرى يصل السنغال للمشاركة فى المنتدى العالمى للمياه

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال وزير الرى، نهى خضر سفيرة مصر لدى دولة السنغال، ويتناول المؤتمر أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية".

وصرح عبدالعاطى، أن المشاركة فى هذا المؤتمر الهام تأتى الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتدى العالمى للمياه، والدعم المصرى للسنغال فى تنظيم المنتدى طبقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال فى مجال المياه، مشيرا لحرص الوزارة على نجاح المنتدى نظرا لما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى فى تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار فى مجال المياه، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه فى العديد من دول العالم.

وأوضح الوزير، أنه من المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال فعاليات المنتدى مع السعى لأن يعكس المنتدى القضايا الإفريقية وتسليط الضوء على تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها، ودراسة تبنى مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمى التاسع للمياه ويستمر فى مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده فى مصر فى شهر نوفمبر المقبل "COP27"، واستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية" والذى بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيدا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده فى نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الإفريقية إلى العالم، وعقد جلسة لأعضاء "الائتلاف الدولى للمياه والمناخ".

وأضاف أن الوزارة ستنظم جلستين بالمنتدى عن "الخطة القومية للموارد المائية" و"التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه"، كما سينظم المركز القومى لبحوث المياه جلسة عن "البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها"، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمى للمياه لعرض "دور البحث العلمى فى الإرتقاء بمنظومة الموارد المائية"، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة فى المعرض المقام على هامش المنتدى.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال فى شهر إكتوبر الماضى تهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التى يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمى التاسع للمياه، وأسابيع المياه فى القاهرة، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة "مبادرة داكار 2022"، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص فى قطاع المياه من كلا الدولتين ، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين فى كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا فى المجالات التكنولوجية التى تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.

وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور عبدالعاطى، بجينفير سارا المدير الدولى لبرنامج البنك الدولى للممارسات العالمية للمياه، وتم مناقشة فرص التعاون بين الوزارة والبنك الدولى فى مجالى التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ والذى تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر المقبل، كما تم مناقشة خريطة الطريق الاسترشادية بشأن تغير المناخ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الانبعاثات والتكيف فى مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ.