جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى و القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 21 حتى السبت 26 مارس 2022، وستشهد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، دافىء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة. وأكدت الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من الثلاثاء 22 مارس، سيشهد الطقس انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة غبقيم تتراوح من درجة ودرجتان مئويتان وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من درجتين وأربع درجات مئوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الطقس الآن: أمطار لمدة ساعتين تضرب هذه المحافظات (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.