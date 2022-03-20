/687011/أنا-اللي-بعدت-عنه-هشام-المليجي-يكشف-حقيقة-خلافه-مع-محمد-سعد

كشف الفنان هشام المليجي حقيقة خلافه مع الفنان محمد سعد بسبب فيلم «بوحه»، الذي جمعه بالفنانة مي عز الدين، مؤكدا أنه لا يوجد مشاجرة فعلية ولكنه ابتعد عنهما بسبب انشغاله في أعمال أخرى.

دوت الخليج يرصد حقيقة خلاف هشام المليجي مع محمد سعد

قال هشام المليجي أثناء حلوله ضيف على برنامج «كلام الناس»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر: «مش متخانق مع محمد سعد، هو كان عليه إنه يخوض تجارب كتيرة ويغلط ويصحح عشان يوصل للي هو فيه، بس أنا اللي بعدت عنهم مش هما، واتجهت لحاجات تانية غير التمثيل، زي إني أكتب في روزاليوسف عن اللي بيحصل في البلد أما لقتها بتضيع أيام الثورة، وكتبت عن الرئيس السيسي».

أعمل هشام المليجي الفترة القادمة

وأشار الفنان هشام المليجي لأعماله خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن اتجه لمجال الموسيقى، فقال: «في شعراء كتير بيلكموني عشان ألحنلهم أغانيهم في الفترة الحالية، وأنا عاشق الموسيقى»، أما عن طموحاته فقال: «نفسي أكون فيسلسوف وبسعى لده دلوقتي وبدأت أكون فيسلسوف صغير».

هشام المليجي: أنا راضي عن مشواري الفني ومش ناقصني حاجة

وتحدث هشام المليجي عن مشوراه الفني، فقال: «أنا محظوظ لاني بدأت مع عمر الشريف وعمرو دياب وشيرين رضا، وشوفت محمد رضا، وانا راضي بمشواري وحاسس إني مش ناقصني حاجة، واكتشفت إن الجمهور بيحبني جدا».

واختتم المليجي حديثه: «أنا اتظلمت في اسم المليجي لان ده مش اسمي أن مليجي بس، والناس أما تقول المليجي بيفتكروني إبن الفنان محمود المليجي».

مسيرة هشام المليجي الفنية

الجدير بالذكر أنه شارك الفنان هشام المليجي في عدد قليل من الأفلام السينمائية، ومن أبرز أدواره "هشام"، الذي قدمه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، من بطولة محمد عنيدي، تم عرضه عام 1998، وشارك من بعدها في فيلم بوحة، من بطولة الفنان محمد سعد، في عام 2005، وقدم فيه دور "جابر"، وشارك أيضًا في فيلم بلد البنات عام 2008، بدور "أحمد"، وكان آخرهم فيلم صرخة نملة، بطولة عمرو عبد الجليل عام 2011.