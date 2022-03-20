/687010/منتخب-مصر-الناشئين-يحقق-بطولة-اتحاد-شمال-أفريقيا-على-حساب-الجزائر

حقق منتخب مصر الناشئين مواليد 2006 الفوز على نظيره الجزائر، بنتيجة 1/0، ضمن مباريات بطولة من دورة منتخبات اتحاد شمال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم منتخب مصر الناشئين مباراة قوية أمام شقيقة الجزائري في اللقاء النهائي، وسجل إبراهيم عادل هدف الفراعنة الوحيد في المباراة في الدقيقة 22، ولم يستطيع منتخب الجزائر في العودة للقاء مرة أخرى.

لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 1/0، ويتوج المنتخب ببطولة دورة منتخبات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم 2006، بعد الفوز الرابع على التوالي لمنتخب مصر.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

انتهاء الطرح الثاني من تذاكر مباراة مصر والسنغال بالقاهرة

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الجمعة المقبلة الموافق الخامس والعشرين من مارس الجاري، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وأعلنت شركة تذكرتي عن نفاد الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب مصر نظيرة القاري منتخب السنغال، في الـ 25 من مارس الجاري، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

تذاكر مباراة مصر والسنغال

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة

أستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على إقامة تدريبات منتخب مصر على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.