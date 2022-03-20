جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع فى مجالى الأمن العام ومكافحة المخدرات.. فيديو

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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث حققت خلالها نجاحات كبيرة.

دوت الخليج

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع،اسفرت عن ضبط 605 عنصرا اجراميا شديد الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن ، والسابق اتهامهم في عديد من القضايا.

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع فى مجالى الأمن العام ومكافحة المخدرات

حيث تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضبط خلالها (63) متهم ، وبحوزتهم (34 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 41 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (41) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3156) حكم قضائى متنوع، وضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين.

ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ضبط الداخلية 605) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – كفر الشيخ – سوهاج – جنوب سيناء – قنا – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - أسوان) وبحوزتهم (310 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، اعلنت الداخلية عن ضبط (1270) قطعة سلاح نارى أبرزها (120بندقية آلية – 167بندقية مششخنة وغير مششخنة – 62 مسدس – 921 فرد محلى – 152 خزينة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وضبط (1402) قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع).