تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست.. محمد صلاح خارج القائمة

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي ليفربول مع نوتينجهام فورست، في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في دور ربع نهائي كأس الاتحاد، على ملعب "ذا سيتي جراوند".

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

بدلاء ليفربول أمام نوتينجهام فورست

أدريان، تياجو، هندرسون، جونز، مينامينو، لويس دياز، أوريجي، ماتيب، بيك.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول

‏وأصبح محمد صلاح سادس لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل +20 هدف خلال 4 مواسم مختلفة، سبقه كلاً من أجويرو وهنري وفان نسيتلروي وكين وشيرار.

حقق ليفربول الفوز على آرسنال بثنائية نظيفة دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين مؤجل من الجولة السابعة والعشرين، والتي شارك فيها صلاح في النصف الساعة الأخير من عمر اللقاء.

يورجن كلوب عن إصابة محمد صلاح

وصرح كلوب في مؤتمر صحفي "محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد المباراة".

وواصل "علينا أن ننتظر ونرى".

وأردف "ترينت أليكساندر أرنولد ستمنعه الإصابة من المشاركة ضد نوتنجام فورست يوم الأحد، ولن يشارك مع إنجلترا أيضا".