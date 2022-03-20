/687003/قلة-خبرتي-في-التعامل-مع-النجوم-أغضبت-نادية-لطفي-تصريحات-خيري-بشارة-في-مهرجان-الإسماعيلية

تحدث المخرج الكبير خيرى بشارة عن بداية مشواره الإخراجي، خلال الندوة التي عُقدت اليوم على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، بعنوان الاحتفاء بالبدايات، في قصر ثقافة الإسماعيلية، وجمعت الندوى حفل توقيع كتابه السينما والواقع.

دوت الخليج يرصد أهم تصريحات المخرج خيري بشارة في الندوة الخاصة به في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

ندوة الاحتفاء بالبدايات للمخرج خيري بشارة

بدأت ندوة الاحتفاء بالبدايات التي نظمتها إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، كنوع من الاحتفال بالمخرج الكبير خيري بشارة بعد فيلمه الأخري يوم الحداد الوطني في المكسيك، وهو فيلم قصير عُرض على منصة نتفليكس، ونال إعجاب جماهيري كبير، وتحدث عن فيلم الأقدار الدامية الذي كان أول أفلامه السينمائية، وصرح خلاله قائلًا:

- لم يكن لدي المعرفة الكافية بطبيعة التعامل مع النجوم.

- غضبت على نادية لطفي في أول يوم تصوير في فيلم الأقدار الدامية.

خيري بشارة يحكي عن فترة تعينه في المركز القومي للسينما

تحدث المخرج خيري بشارة عن الفترة التي تم توظيفه خلالها في المركز القومي للسينما، وإخراجه لفيلم طيور النورس في الإسماعيلية، الذي تم منعه في أول الأمر، وأجازه وزير الإسكان وقتها على إنه فيلم مهرجانات، وقال:

- كان راتبي أول ما تعينت في المركز القومي للسينما 17، وكان معي داوود عبد السيد ومحمد خان.

- أول تكليف لي بعد التعيين في المركز القومي للسينما كان فيلم دعائي عن مركز تدريب في الإسماعيلة، ولم يكن على قدر توقعاتي.

- جعلت الفيلم عن الوعي السياسي والاجتماعي للمتدربين في المركز، واسميته طيور النورس لأنهم كانوا مثل طيور النورس في البحث عن الرزق.

دقيقة حداد على روح زكي فطين عبد الوهاب

تخللت الندوة الخاصة بالمخرج خيري بشارة، الوقوف دقيقة حداد لجميع الحاضرين على الروح الفنان زكي فطين عبد الوهاب الذي توفى في السعات القليلة الماضية، وطلب بشارة من كل الحضور الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه، حيث أنه كان صديقًا مقربًا له.

توقيع كتاب السينما والواقع

كتب خيري بشارة كتاب بعنوان السينما والواقع، يتحدث فيه عن خبرته في عالم الأفلام التسجيلية، وبعض المواقف التي واجهها خلال إخراج بعضها، كما وضع بشارة بعض النماذج لسينريوهات خاصة بالأفلام التسجيلية، وعدد من المقالات التي كُتبت عن هذه الأفلام.