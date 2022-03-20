/687002/هشام-المليجي-مش-بزور-طبيب-نفسي-والصحفيين-بيحبو-يشعللوا-الدنيا

هاجم الفنان هشام المليجي في أول ظهور إعلامي له عبر قناة mbc مصر، عدد من وسائل الإعلامي والصحفيين الذين لم يتحروا الدقة في نقل موضوعاتهم، مؤكدة أنه لم يخضع لطبيب نفسي كما زعم البعض.

دوت الخليج يرصد حقيقة زيارة هشام المليجي لطبيب نفسي ورائيه في الصحفيين

نفى هشام المليجي زيارته لطبيب نفسي، فقال خلال برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: «مش بزور طبيب نفسي، وروحت مرة واحدة، والمريض ممكن يخدع الطبيب النفسي ويتوه وميعرفش وقتها هو عنده اي، ولكن بالعكس أنا اللي بقدم النصيحة لزملائي طول الوقت».

هشام المليجي يهاجم الصحفيين

وهاجم هشام المليجي عدد من الصحفيين، فقالت: «في بعض الصحفيين بيبقوا عايزين يزودوا الحالة وبياخدو مقتطفات من الكلام، فبيشعلل الدنيا زيادة، وبالتالي الطرف الآخر أما بيقرأ بيكون فاكر إنه تصريح من الطرف الأول، بتستافدوا إي أما بتخربوا حياة الناس».

أزمة هشام المليجي ورانيا شاهين

على الصعيد الآخر، نشبت أزمة كبيرة بين هشام المليجي والفنانة رانيا بسبب قلة أعماله الفنية، فبدأ الأمر عندما كتبت الأخيرة عبر حسابها على «فيسبوك»: "الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض، مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز، ومكافح، وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس، تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

وتابعت: "أنا عارفة إنه هيزعل مني لما يعرف إني كتبت الكلام ده، بس كل ما ازوره حقيقي بيصعب عليا، مع إنه مش بيشتكي بس باين عليه، الموهوبين في الظل".

ليرد هشام المليجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على تصريحها قائلًا: "صباح الخير.. شكرًا جزيلًا على موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي، صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد، لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة، ولم أطلب منها أي مساعدة من أي نوع.. ولأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور،".

واسطرد:"ولكن بعد أن صور وتناقلته المواقع والصفحات، ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والاعجاب والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخرى جميلة.. وهنا لا بد وأن أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لأنها كانت سبب لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة".

وتابع: "كثير من التعليقات عن أن الفن شلل وواسطة وغدار، ولازم يكون فيه شغل تاني ومصدر آخر للدخل.. وده مش عيب طبعا وفيه فاكرين إننا بنتسول الشغل على المنصات الاجتماعية، مش عارف هو يقصد مين.. طلب الشغل مش عيب لا على العام ولا على الخاص.. بس تعبير تسول غير لائق".

وأضاف: "أرجو من المواقع والمنصات إزالة المنشور وعدم تداوله.. أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد مساعدة مع إنها أشياء مشروعة، وعند البشر ولا تعيب أحد.. شكرًا وأسف لكل الأصدقاء والصحفيين من استطعت الرد عليه ومن لم استطع.. وتمنياتي للجميع بالسعادة والنجاح".