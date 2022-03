الليلة.. نجوم هوليوود في ضيافة It’s Show time

دوت الخليج يرصد ضيوف برنامج It’s Show time

ضيوف برنامج It’s Show time

تحل النجمة العالمية بينلوبي كروز الليلة ضيفة برنامج It’s Show time عبر شاشة قناة cbc الفضائية، وتكشف خلال اللقاء عن تفاصيل ترشحها في جوائز الأوسكار فئة أفضل ممثلة، بالإضافة إلى دورها في Parallel Mothers، الذي يعد فيلم ناطق بالإسبانية للمخرج بيدرو ألمودوفار، كما شارك العمل في عدد من مهرجانات السينما الدولية.

ويشار أن فيلم Fresh حصد إشادة نقدية كبيرة وقت عرضه بمهرجان صندانس الأميركي مطلع العام الجاري 2022 وكان يتناول قصة مشوقة ومخيفة عن شابة تعرفت بحبيبها بشكل معاصر عبر تطبيق هاتفي.

نجوم هوليوود في It’s Show time

ثم تكتشف الفتاة فيما بعد خلال الأحداث أسرار خطيرة عن حقيقة هذا الشخص، ومن المقرر أن يعرض البرنامج تقرير يتحدث خلاله أبطال الفيلم سيباستيان ستان وديزي ادجار جونز بجانب المخرجة ميمي كيف.

وسيحل النجم العالمي صامويل ال جاكسون أيضًا ضيف الحلقة حيث يكشف تفاصيل تقديمه لشخصية رجل طاعن في السن ويعاني من الخرف ضمن أحدث مسلسله الجديد The last days of Ptolemy Grey، وسيتحدث عن انطباعه عن قصة العمل.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة أيضا حوارات مع صناع فيلم الأنيميشن Turning Red الذي يعتبر أحدث إصدارات شركة ديزني في مجال الرسوم المتحركة.

ويحكي العمل عن قصة طفلة تتحول لحيوان باندا كلما شعرت بالفرح، حيث يتحدث أبطال العمل ساندرا أوه وروزالي تشيانج والمنتجة لينزي كولينز والمخرجة دومي شي عن كواليس الفيلم.

وفي سياق متصل، كانت إحدى المنصات الإلكترونية بدأت عرض فيلم الخيال العلمي "مشروع آدم"، الذي يتناول مفهوم السفر عبر الزمن بواسطة البطل فهو قبطان يعود بالزمن بهدف إنقاذ العالم، لكنه يقابل نسخة قديمة من نفسه حين كان طفلا، وستعرض الحلقة الليلة حوارات مع النجم ريان رينولدز وزووي سالادانا، ووكور سكوبيل.

كما يعرض البرنامج المذاع عبر cbc أيضًا تقريرا حصريا داخل معرض سكيربال، الذي يقدم متعلقات وكواليس سلسلة Star Trek الذي يكتسب الشعبية الكبيرة بين أجيال ومحبين الخيال العلمي.