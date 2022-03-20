/686998/هشام-المليجي-عن-رانيا-شاهين-حذرتها-متتدخلش-في-حياتي-الشخصية-ومسمعتش-الكلام

تحدث الفنان هشام المليجي عن تفاصيل مشاجرته مع الفنانة رانيا شاهين بعد منشورها التي صرحت به بأن الاول مصاب بإكتئاب بسبب إهمال المخرجين عرض الأعمال عليه.

دوت الخليج يرصد تصريحات هشام المليجي عن الفنانة رانيا شاهين

قال هشام المليجي من خلال حلوله ضيف عبر برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر: «رانيا شاهين بميت راجل، ولكن التعبير خانها لأن مكتئب ده كلمة كبيرة، وهو ده اللي ضايقني، ولكن حسن نيتها كان متوفر وهي لطيفة وشيك وجدعة وعملت كدة معايا من ست سنين، بس أنا قولتلها بلاش تعملي كدة وتدخلي في حياتي الشخصية بس مسمعتش الكلام، وانا عارف إنها غالية عندي وأنا عالية عندها».

منشور رانيا شاهين عن هشام المليجي المثير للجدل

وكانت قد كتبت رانيا شاهين خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي كتبت منشور تشرح فيه حالة المليجي الصحية, وما تشعر به من خلال تعاملها المقرب معه، وقالت:"الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض …مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز…ومكافح…وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس …تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

وأضافت:"انا عارفة انه هيزعل مني لما يعرف اني كتبت الكلام ده…بس كل ماازوره حقيقي بيصعب عليا ..مع انه مش بيشتكي بس باين عليه"، وصاحبت كلامها بهاشتاج "الموهوبين في الظل".

أزمة هشام المليجي ورانيا شاهين

ليرد هشام المليجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "صباح الخير.. شكرًا جزيلًا على موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي، صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد، لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة، ولم أطلب منها أي مساعدة من أي نوع.. ولأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور،".

وتابع:"ولكن بعد أن صور وتناقلته المواقع والصفحات، ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والاعجاب والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخرى جميلة.. وهنا لا بد وأن أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لأنها كانت سبب لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة"، ومن هنا بدأت تشتعل السوشيال ميديا حول شجار هشام المليجي مع الفنان رانيا شاهين.