/686997/مانشستر-سيتي-يقسو-على-ساوثامبتون-برباعية-بكأس-الاتحاد-الإنجليزي

شهدت الساعات الأخيرة على مبارتين ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي جمعت بين كلا من ساوثامبتون مع مانشستر سيتي، وكريستال بالاس مع إيفرتون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جمعت لقاءات اليوم بين كلا من من ساوثامبتون مع مانشستر سيتي، وكريستال بالاس مع إيفرتون، في دور ربع نهائي كأس الاتحاد.

نتيجة مباراة ساوثامبتون ومانشستر سيتي:

حقق مانشسر سيتي الفوز على ساوثامبتون برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح رحيم ستيرلينج سجل النهديف في المباراة، في الدقيقة الثانية عشر، وعاد ساوثامبتون بالتعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بين الفريقين، والذي دخله مانشستر سيتي بكل قوة وعزم على تحقيق الفوز، ليضرب بالثاني في الدقيقة الـ 62 بأقدام كيفين دي بروين، والثالث من فيليب فودين في الـ 75، والرابع من رياض محرز في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة كريستال بالاس وإيفرتون:

انتهت أحداث مباراة كريستال بالاس وإيفرتون، بنتيجة أربع أهداف دون رد، لصالح بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.