/686994/سمير-فرج مصر-هي-الدولة-الوحيدة-التي-نجحت-في-استرداد-أرضها-بالكامل-عن-طريق-نصر-أكتوبر

تحدث اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عن الحفل الذي الذي أقامته محافظة جنوب سيناء بمدينة طابا بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي، منوها ان هذه الذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، منوها ان الدولة المصرية هي الوحيدة التي استطاعت ان تستعيد كل شبر كان محتل فيها مضيف ان مصر الأبية لا تفرط في جزء من أرضها حتى ولو كان شبر.

سمير فرج: مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في استرداد أرضها بالكامل عن طريق نصر أكتوبر

وتابع اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي أن الدولة المصرية خاضت معركة جديدة من اجل استعادة مدينة طابا، لافتا الى أن الضفة الغربية للاردن ما زالت تحت الاستعمار حتى الان.

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في استرداد أرضها بالكامل عن طريق نصر أكتوبر ثم المفاوضات وبعد ذلك التحكيم الدولي لاسترداد طابا.

أوكرانيا تتعرض لخسائر بشرية كبيرة

وفي سياق أخر قال اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إن أوكرانيا تتعرض لخسائر بشرية كبيرة، لافتا إلي أن الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد اللاجئين الأوكرانيين لـ 5 ملايين، منوها ان روسيا استخدمت لأول مرة صواريخ كينجال "الخنجر" خلال حربها مع أوكرانيا.