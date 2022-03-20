محمد سليم لـ دوت الخليج: اطلاق المرحلة الأولي من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية يساهم في إحداث طفرة في الخدمات الصحية

/686993/محمد-سليم-لـ-تحيا-مصر-اطلاق-المرحلة-الأولي-من-مشروع-ميكنة-المستشفيات-الجامعية-يساهم-في-إحداث-طفرة-في-الخدمات-الصحية

أشاد الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باطلاق المرحلة الأولي من مشروع مكينة المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن المشروع سيسهم في إحداث طفرة في جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، لافتا أن الدولة المصرية تعمل علي المساهمة في تطوير منظومة الخدمات المُقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

دوت الخليج

إطلاق المرحلة الأولي من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وأكد سليم، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية تأخر كثيرا، مضيفا: تم استهداف مكينة خدمات 79 جامعي في المرحلة الأولي، وأن الدولة تسعي لعمل خريطة للمواطنين لاختيار أفضل بروتوكولات العلاج، كما تم تقسيم مشروع منظومة ميكنة المستشفيات الجامعية إلى مرحلتين وسيتم تنفيذهم حاليا .

رفع كفاءة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ربط المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سيساهم في متابعة المريض وتوجيهه لأقرب مستشفى، مضيفا: وجود خريطة مرضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ييسر على القائمين على بروتوكولات العلاج اختيار البروتوكول المناسب حسب التاريخ المرضي للمريض،و ما يقوم به هذا المشروع هو عملية للرعاية الصحية وخلق ملف طبي مُتكامل لكل مواطن يستطيع من خلاله تلقي الرعاية الصحية من كافة المستشفيات الجامعية.

وأشارالنائب محمد سليم ، إلي تبادل عقد الشراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة فودافون وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية؛ لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية في جميع أنحاء مصر، مضيفا: الدولة تقوم بتقديم خدمات فائقة الجودة للمستشفيات الجامعية التي تخدم ملايين المرضى سنويًا، مؤكدًا على تفعيل هذه الخدمات في أقرب وقت، لرفع كفاءة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، وزيادة عدد المُستفيدين من المستشفيات الجامعية.