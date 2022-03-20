تريزيجيه والنني يصلان القاهرة للإنضمام لمعسكر الفراعنة استعداداً للسنغال

/686992/تريزيجيه-والنني-يصلان-القاهرة-للإنضمام-لمعسكر-الفراعنة-استعدادا-للسنغال

وصل محمد النني ومحمود تريزيجيه إلى القاهرة منذ قليل، للإنضمام لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمواجهتي السنغال، ضمن مباريات المرحة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسينتظم الثنائي في معسكر منتخب مصر، قبل مواجهة السنغال في اللقاء الأول يوم 25 من الشهر الحالي على ستاد القاهرة، ثم سيقام لقاء الإياب على يوم 29 من نفس الشهر في داكار العاصمة السنغالية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن إذاعة مباارة مصر والسنغال في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.

خروج منتخب مصر مع كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

4 لاعبين جدد بقائمة الفراعنة

-عمر جابر

-ياسر إبراهيم

-محمد مجدي أفشة

-نبيل عماد دونجا

قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".