/686984/وزير-الرياضة-مصر-نجحت-بامتياز-في-تنظيم-كأس-العالم-للجمباز-الفني

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجهود الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين في تنظيم كأس العالم للجمباز الفني الذي اختتم اليوم الأحد، بالصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي بمشاركة ٣٤ دولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والتقى صبحي بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة والحكام وأعضاء الاتحاد الدولي ومنتخب الرجال والسيدات المصري ، حيث أشاد بتنظيم مصر للحدث الكبير والذي شهد إشادة كبيرة من الاتحاد الدولي للبطولة التي تعتبر ضمن سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

كلمة وزير السباب والرياضة

وقال وزير الرياضة : "مثلما نجحت مصر في العديد من البطولات الرياضة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية من بطولات عالم وكأس عالم ، فنجح اتحاد الجمباز في تنظيم بطولة كأس عالم للجمباز الفني بمشاركة ٣٤ دولة وأشكرهم على المجهود الكبير".

وأضاف: "هذه البطولة هي رقم ١٤١ التي تنظم في مصر خلال هذه الفترة ودائما ما تحظى مصر بثقة العالم أجمع بتواجد أفضل اللاعبين والمصنفين عالميا في كل اللعبات على أرض مصر".

رياضة الجمباز بمصر

وتابع: "رياضة الجمباز وصلت لمستوى كبير وفريد بعد مجهود من اتحاد قوي نجح في تسويق اللعبة، وبفضل دعم القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الرياضة المصرية".

وأتم: "نقلنا صورة مصر الحضارية من خلال استضافة كأس العالم للجمباز الفني، وكانت بطولة ناجحة ومميزة، وأتمنى أن يستمر أبطال الجمباز في تطوير مستواهم وتحقيق الإنجازات في المستقبل".

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وشهدت النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك، يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.