بعد تداول الفيديو.. الأمن يحدد مالك السيارة مرتكبة حادث تصادم بعدد من السيارات بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.
تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث.. وبالفحص أمكن الاستدلال على (3) مصابين جراء الحادث، وجارى الاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.
أسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة المشار إليها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة "مرتكب الواقعة").. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرض المذكور على النيابة العامة.
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