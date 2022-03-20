قائد القوات البرية الأوغندية: دور مصر محوري في دعم السلام والاستقرار بأفريقيا

نقل الفريق موهوزي موسيفيني، قائد القوات البرية الأوغندية تحيات وتقدير الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني" للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بعمق وتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة، خاصةً في المجال العسكري والأمني، ومعرباً عن تقدير أوغندا للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في العديد من المجالات التنموية، خاصةً في ظل دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق موهوزي موسيفيني، قائد القوات البرية الأوغندية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ملحق الدفاع الأوغندي بالقاهرة".