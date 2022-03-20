سمير فرج: روسيا استخدمت صاروخ الكينجال لأول مرة في الحرب الأوكرانية

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن رفض أوكرانيا طلب روسيا عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ دفع موسكو للهجوم على أوكرانيا، والاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانيسك.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد ، أن أوكرانيا أعلنت خسارتها السيطرة على مدينة خيرسون وبحر آزوف، مؤكدًا أن روسيا استخدمت صواريخ فرط صوتية لأول مرة منذ بدء المعركة مع أوكرانيا.

وتابع أن الأمم المتحدة أكدت أن اللاجئين الأوكرانيين سيصلون إلى 5 ملايين لاجيء الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن روسيا أعلنت استخدامها صاروخًا 10 مرات سرعة الصوت؛ وهو صاروخ الكينجال.

وأكد فرج أن استخدام روسيا لهذا الصاروخ؛ يمثل ضغط روسي لإجبار أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات «أعتقد أن أوكرانيا ممكن تميل للجلوس في المفاوضات»، مشيرًا إلى أن هناك 4 دول عرضت التدخل في هذه المفاوضات «إسرائيل وتركيا وفرنسا وجنوب إفريقيا».

ولفت إلى أنه لا يوجد أحد يريد خوض الحروب؛ سواء أمريكا أو حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكدًا أن الصين يمكنها فتح جبهة لانتزاع تايوان فيلا خضم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.