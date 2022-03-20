المترو تكشف سبب توقف الحركة بالخط الأول

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، عن سقوط لوح معدني من كوبري السيارات بمنطقة الحلمية مما أدى الى قطع الشبكة الهوائية لمترو الأنفاق وفصل التيار الكهربي المغذي للخط النازل باتجاه المرج الجديدة بالخط الأول للمترو وتم الدفع الفوري بفرق الطوارئ للإصلاح العطل وانتظام الخدمة.

وأشار البيان إلى أنه يتم تسيير حركة القطارات في الاتجاه النازل من حلوان الى سراي القبة ومن المطرية الى المرج الجديدة وجاري تسيير القطارات في المسافة من سراي القبة الى المطرية بشكل مفرد تبادلي على الخط الطالع بإتجاه حلوان لحين إصلاح العطل.

واعتذرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لجمهور الركاب عن هذا العطل المفاجئ بالخط الاول والناتج عن أسباب خارج عن إرادة الشركة.