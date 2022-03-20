انخفاض الحرارة 7 درجات.. الأرصاد تكشف حالة لطقس لمدة 5 أيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، أقل من المعدلات الطبيعية بـ6 أو 7 درجات مئوية، وسيكون متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري بين 16 و 17 درجة مئوية، على شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأحد: "نشاط الرياح يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة ويزيد إحساسنا ببرودة الطقس، ومن يوم الثلاثاء ستشهد كافة أنحاء البلاد انخفاضات في درجات الحرارة، وكذلك مناطق بجنوب الصعيد، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي ورياح شمالية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، ويعمل على غياب أشعة الشمس".

وتابعت: "هناك كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من شرق أوروبا، تزيد من إحساسنا بالبرودة خلال فترات النهار والليل، ويكون شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم الجمعة المقبلة، وهناك فرص لسقوط الأمطار اليوم وغدا من خفيفة إلى متوسطة على كل محافظات السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري".

وأكملت: "من يوم السبت المقبل، سترتفع درجات الحرارة تدريجيا ونعود للأجواء الدافئة خلال فترات النهار، وخلال هذه الفترة يجب عدم تخفيف الملابس الشتوية، لأنه وارد أن يحدث تقلبات جوية بين الانخفاض والارتفاع، ويجب متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية يوميا".