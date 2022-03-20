عاجل- الرئيس السيسى يستقبل قائد القوات البرية الأوغندية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، الفريق موهوزى موسيفينى، قائد القوات البرية الأوغندية بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. بالإضافة إلى ملحق الدفاع الأوغندى بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد أن التاريخ والتجربة أثبتا أن مسار التعاون والبناء والتنمية دائمًا ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار، بخلاف مسار المشاكل والأزمات الذى يهدر موارد الأمم ويستهلك طاقتها، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التى تتمتع بها دول حوض النيل.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قائد القوات البرية الأوغندية نقل تحيات وتقدير الرئيس الأوغندى "يورى موسيفينى" للرئيس، مشيدًا بعمق وتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة.

وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى المجالات كافة، خصوصًا فى المجال العسكرى والأمنى، ومعرباً عن تقدير أوغندا للدعم الفنى الذى تقدمه مصر لبلاده فى العديد من المجالات التنموية، لا سيما فى ظل دور مصر المحورى فى دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الأوغندى "يورى موسيفينى"، مشيدًا بأواصر الأخوة والتعاون التى تربط بين البلدين الشقيقين، وتطلع مصر لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة مع أوغندا فى مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسى أن التاريخ والتجربة أثبتا أن مسار التعاون والبناء والتنمية دائمًا ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار، بخلاف مسار الأزمات والمشاكل الذى يهدر موارد الأمم ويستهلك طاقتها، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التى تتمتع بها دول حوض النيل وإفريقيا بوجه عام، حيث طالما مثل هذا النهج الإطار الحاكم لسياسة مصر فى التعامل مع عمقها الأفريقى، وهو ما تجسد خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، وكذا فى تفاعلها مع كل الشركاء الدوليين للقارة.

ورحب الرئيس بجهود دعم التعاون العسكرى بين البلدين، خصوصًا ما يتعلق بمشاركة الجانب الأوغندى فى الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها من قبل وزارة الدفاع المصرية، مشيدًا بما يجمع البلدين من تاريخ مشترك فى الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية والسعى لتحقيق مصالحها.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى التباحث بخصوص تكثيف آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية، فى ضوء تطلع مصر لتعظيم المكاسب المشتركة لدول القارة، خصوصًا دول حوض النيل، استنادًا إلى الإرث التاريخى والروابط المشتركة التى تجمع بينها.