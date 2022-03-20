جدة - نرمين السيد - وترأس الجانب المصرى السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، بينما ترأس الجانب السعودى السفير الدكتور سامى بن عبدالله الصالح، مساعد وزير الدولة السعودى للشؤون الإفريقية. وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف بشأنها، بالإضافة إلى بحث سُبل دفع التعاون الثنائى بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انعقاد اللجنة الفنية للمشاورات السياسية بين مصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.