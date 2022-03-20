مدبولى: لن نمل من ملاحقة المتعدين على الأراضى الزراعية (حق المواطن والدولة)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية فى عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية.





وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف 19 مركزًا فى 13 محافظة، سواء من حيث المتغيرات المكانية التى حدثت بها، وموقف التعامل مع هذه المتغيرات، وإزالة أى تعد على الأراضى الزراعية، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة إجراءات إلغاء الدعم عن المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية.

وفى هذا الإطار، أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أنه تم بالفعل إلغاء الأسمدة المدعومة عن المتعدين على الأراضى الزراعية، كما بدأت وزارة التموين فى اتخاذ إجراءاتها بشأن إلغاء الدعم التموينى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى:"نتابع أسبوعيا هذا الملف، ولن نملّ، فهذا حق المواطنين وحق الدولة فى الحفاظ على أراضيها الزراعية من التعديات والمخالفات".

من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سبق إرسال بيانات للمخالفين فى 9 محافظات حتى يتم إلغاء الدعم المخصص لهم، كما أنه جارٍ إرسال بيانات المخالفين فى 13 محافظة أخرى، حيث تم تجهيز بيانات ما يزيد على 500 مخالف.

واستعرض الوزير فى هذا الصدد تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة لبعض الحالات غير القانونية خارج الحيز العمرانى، وعدد الحالات التى تمت إزالتها وتلك التى تم التصالح فيها فى مركز ومدينة فاقوس ومركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، ومركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، وحى حدائق القبة وحى النزهة بمحافظة القاهرة، ومركز ومدينة أبو النمرس ومركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ومركز طامية بمحافظة الفيوم، ومركز صدفا بمحافظة أسيوط، ومركز جهينة بمحافظة سوهاج، ومركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، ومركز ومدينة الداخلة والخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ومركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومركز ومدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وحى الجناين وحى فيصل بمحافظة السويس، ومركز ومدينة مطاى ومركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإجراءات الحاسمة التى تتخذها الدولة حالياً تسهم فى انخفاض معدلات التعديات على الأراضى الزراعية، لافتاً إلى أنه منذ أول مارس هناك 9 محافظات لا توجد بها أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، وأنه جار العمل حالياً على أن تكون كل محافظات الجمهورية بلا أى تعديات على الأراضى الزراعية.



حضرالاجتماع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أركان حرب خالد فوزى، مدير المساحة العسكرية، واللواء وائل سعده، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" محافظو: جنوب سيناء، والوادى الجديد، والشرقية، والسويس، والجيزة، والقاهرة، وأسيوط، والفيوم، والغربية، وسوهاج، والإسماعيلية، وأسوان، والمنيا.