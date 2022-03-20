/686990/هشام-المليجي-أنا-راضي-بمشواري-الفني-واتظلمت-بسبب-محمود-المليجي

تحدث الفنان هشام المليجي عن سبب تغيبه أن الساحة الفنية، وذلك في أول ظهور له عبر شاشة التليفزيون بعد غياب من خلال برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد سبب غياب هشام المليجي عن الساحة الفنية

قال هشام المليجي خلال برنامج كلام الناس: «من زمان وانا متعود على إنه أحيانا يبقى فيه شغل وأوقات مفيش لأن الدور بيدور على صاحبه».

هشام المليجي: كنت بسقط في المدرسة وبشرب سجاير

وتطرق بالحديث لفترة طفولته، فقال المليجي: «كنت في فرقة الموسيقى ولعبت على كذا آلة وكان من ضمنهم الكمانجة بس كرهت المدرس بتاعها فكرهتها، وسيبت مصر من 5 ابتدائي ورجعت في 2 ثانوي، فمكونتش صحاب، ولفيت كذا بلد منهم العراق والسعودية، فمكنتش عارف أي حاجة في الثانوي».

وأضاف: «كنت باخد كل سنة بسنتين من أول مارجعت مصر وكنت يسقط كتير، ولو مكنش حصلي كدة مكنتش هوصل للي وصلت فيه دلوقتي، ومحدش بيتعلم ببلاش، وحياتي بعدها اتدمرت بالسجاير».

هشام المليجي: محظوظ بالعمل مع عمر الشريف ومش ناقصني حاجة

وتحدث هشام المليجي عن مشوراه الفني، فقال: «أنا محظوظ لاني بدأت مع عمر الشريف وعمرو دياب وشيرين رضا، وشوفت محمد رضا، وانا راضي بمشواري وحاسس إني مش ناقصني حاجة، واكتشفت إن الجمهور بيحبني جدا».

واختتم المليجي حديثه: «أنا اتظلمت في اسم المليجي لان ده مش اسمي أن مليجي بس، والناس أما تقول المليجي بيفتكروني إبن الفنان محمود المليجي».

مسيرة هشام المليجي الفنية

الجدير بالذكر أنه شارك الفنان هشام المليجي في عدد قليل من الأفلام السينمائية، ومن أبرز أدواره "هشام"، الذي قدمه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، من بطولة محمد عنيدي، تم عرضه عام 1998، وشارك من بعدها في فيلم بوحة، من بطولة الفنان محمد سعد، في عام 2005، وقدم فيه دور "جابر"، وشارك أيضًا في فيلم بلد البنات عام 2008، بدور "أحمد"، وكان آخرهم فيلم صرخة نملة، بطولة عمرو عبد الجليل عام 2011.