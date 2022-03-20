/686987/اكتشف-المرض-أثناء-التصوير-قصة-آخر-فيلم-لـ-زكي-فطين-عبد-الوهاب-ولن-يشاهده

توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب اليوم الأحد، بعد صراع مع السرطان وذلك عن عمر يناهز الـ 61 عاما، ويعد آخر النجوم الذي توفوا قبل مشاهدة آخر أعمالهم.

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فيلم زكي فطين عبد الوهاب الأخير

أعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب مرضه بالسرطان للمرة الثانية أثناء تصوير مشاهده بفيلم العنكبوت برفقة الفنان أحمد السقا ومنى الزكي.

ولم يمنعه مرضه من التواجد والمشاركة في أعمال جديدة، وممارسة حياته والمهنة التي يعشقها من صغره، وكان قد انتهى من فيلم العنكبوت قبل فترة طويلة لكنه لم يعرض وتأجل عرض الفيلم أكثر من مرة.

فيلم العنكبوت

ويشارك زكي فطين عبد الوهاب في فيلم العنكبوت برفقة عدد من النجوم ومنهم منى زكي، وأحمد السقا، وظافر عابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى وآخرين والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب أصيب بسرطان المخ في يونيو الماضي لعام 2021، وكان وقتها بالدرجة الرابعة من المرض، وقال في تصريحات تلفزيونية له إنه أصبح يعتبر مرض السرطان صديقا له.

تصريحات زكي فطين عبد الوهاب

وأضاف من خلال برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، أنه سعيد بمساندة المحيطين به، خاصة دور الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي لولاه لواجه صعوبات في تلقي العلاج.

وأشار إلى أنه لم يجن أموال من العمل في الفن وأصبح أجره بسيط في أخر عملين قدمهما، ومازحهم موضحًا أنه يشعر بأن مرض السرطان أصبح صديقا له بسبب مرافقته له منذ سنوات سواء بالرئة أو المخ.

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وكشف الفنان الراحل وقتها أنه لا يمكنه إجراء حل جراحي بسبب انتشار الورم في أماكن مختلفه بالمخ، مشيرًا إلى أنه اكتشفه عن طريق الصدفة بعد شعوره بالألم لكنه لم يشعر بالضيق سوى في اليوم الأول من اكتشاف المرض، لكن معنوياته تحسنت بالتدريج.

واختتم كلامه أنه يحاول ممارسة حياته بشكل طبيعي والخروج بالمقاهي القريبة من منزله وكان وقتها غير مرتبط بأي أعمال فنية.