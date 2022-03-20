/686985/موسيماني-يحسمها-موقف-الأهلي-من-ضم-كريم-العراقي

تداولت بعض الأحاديث حول تفاوض النادي الأهلي مع كريم العراقي، لضمه من النادي المصري البورسعيدي، خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودخل مسئولوا الأهلي في مفاوضات غير رسمية من قبل مع اللاعب لضمه، ولكن لم تنتهي المافوضات بالنجاح وتراجع النادي الأحمر في الأخير من ضم اللاعب.

ولكن مع اصابة أكرم توفيق الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، ففكرت إدارة الأهلي في التعاقد مع لاعب يشغل ذلك المركز وتم عرض الأمر على موسيماني وعرضه عليه أكثر من لاعب أبرزهم كريم العراقي.

ليجيب موسمياني بأنه لا يريد لاعبين في ذلك المركز بالوقت الحالي وأنه مع تراجع مستوى كريم العراقي بالوقت الحالي الفريق لا يحتاجه، ويكتفي بمحمد هاني وكريم فؤاد في ظل إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 1/4.

ويأمل الأهلي في الفوز أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي من المجموعة، بعدما نجح في الفوز باللقاء الماضي أمام المريخ السوداني بنتيجة 3/1 على ملعب “ الأهلي we السلام”.

أرقام موسيماني مع الأهلي في مختلف البطولات

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

كما قاد موسيماني الأهلي في 48 مباراة بالدوري ، فاز في 34 مباراة ، وتعادل 12 ، وخسر مباراتين ، الأولى على سموحة 2-1 في الوقت القاتل، والثانية ضد غزل المحلة بهدف بدون رد، سجل المارد الأحمر 109 هدف في حين تلقت شباكة على 37 هدف.

وقاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراتين، الأولى ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، سجل المارد الأحمر 9 أهداف وتلقى 6 أهداف بمونديال الأندية.