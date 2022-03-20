/686983/أشرف-زكي-ونهال-عنبر-أبرز-الحاضرين-لجنازة-الراحل-زكي-فطين-عبد-الوهاب

بدء منذ قليل توافد نجوم الفن لتوديع جثمان الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب لمثواه الاخير، بعد أن رحل في ظهر اليوم السبت عن عمر ناهز 61 عام بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ لمدة اقتربت من عامين كاملين.

دوت الخليج يرصد أبرز الحضور لجنازة الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب

كان أوائل الحضور لجنازة الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، كلا من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعضو نقابة الممثلين الفنان منير مكرم، والفنانة الكبيرة نهال عنبر، ونجوم آخرين.

وكان من المقرر أن تقام الجنازة في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم ولكن بسبب عدم إنهاء التصريحات الخاصة بدفن جثمان الفنان الراحل تم تأجيل الجنازة لبعض صلاة المغرب.

نجوم الفن يودعون زكي فطين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

هذا حرص عدد كبير من نجوم الفن على توديع زكي فطين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة، فكتب صلاح عبد الله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : “مات الطيب المهُذَب المُثقَف الرائع إبن الرائعين ليلى مراد وفطين عبدالوهاب ، في السنوات الأخيرة عانى كثيراً من المرض الخبيث وقاومه بالصبر والرضا فلندعو له المولى أن يجعل معاناته في ميزان حسناته ويرزقه جنته بعفوه وكرمه ورحمته"، في حين كتبت سماح أنور: «ماتقابلناش وماشتغلناش ولا اتقابلنا حتى صدفة، بس كنت بحب شغله وهدوءه ونظرته للفن، في كل انترفيوهاته وأعماله قوي، سليل العمالقة وابن العظيمان ليلى مراد والمخرج الكبير فطين عبدالوهاب، سليل العمالقة منير مراد الفلتة، وعباس كامل العظيم، وداعًا الأستاذ العظيم»، وغيرهم من النجوم الآخرين كرانيا فريد شوقي والمنتج محمد العدل وغيرهم.

وأعربت نهال عنبر عن حزنها على خبر وفاة الفنان الكبير، قائلة: “وداعا الفنان زكي فطين، إنا لله وإنا إليه راجعون .. الأخ والصديق والفنان رحمه الله عليه .. الفاتحة».

آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب

يذكر أن آخر أعمال الفنان مسلسل «كوفيد 25»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، بجانب كلا من يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وإيناس كامل، وراندا البحيري، ومحمد مرزبان، وأميرة العايدي.

ويدور المسلسل حول الدكتور ياسين المصري طبيب جراح كان يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات للفيروسات الخطيرة، يعمل حاليًا كانفلونسر، ويحاول موضحًا لجمهوره عن وجود فيروس منتشر يتلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية، وبعد إنتشار الفيروس يحاول ياسين إيجاد علاج له، وحماية أولاده ليلى وبلال بعد إنفصله عن زوجته نهال؛ بسبب موت ابنه علي، المرتبطة حاليًا من الدكتور سيف.